التحذير البحري(2) للصيادين🌊🌊🌊💨:
وريح براني نشط مساء اليوم على ساحل بنغازي تتراوح سرعته ما بين
(25-30) عقدة.
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بداية الصلاحية:
يوم الإثنين 2022/04/25 الساعة 20:00 محلي
نهاية الصلاحية:
يوم الإثنين 2022/04/25 الساعة 23:00 محلي
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شرش = شمالية غربية.
براني = شمالية شرقية.
باش = جنوبية غربية.
شلوق = جنوبية شرقية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
التحذير البحري(2) للصيادين: وريح براني نشط مساء اليوم على ساحل بنغازي تتراوح سر
التحذير البحري(2) للصيادين🌊🌊🌊💨:
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