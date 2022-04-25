التحذير البحري(1) للصيادين🌊🌊🌊💨:

ريح براني الى شرقي نشط الى قوي على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة.

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بداية الصلاحية:

يوم الإثنين 2022/04/25 الساعة 11:00 محلي

نهاية الصلاحية:

يوم الإربعاء 2022/04/27 الساعة 02:00 محلي

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شرش = شمالية غربية.

براني = شمالية شرقية.

باش = جنوبية غربية.

شلوق = جنوبية شرقية.

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية