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ختاماً لورش العمل التي عُقدت بين الفرق المشتركة من الطرفين خلال الفترة من 21-23

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ختاماً لورش العمل التي عُقدت بين الفرق المشتركة من الطرفين خلال الفترة من 21-23 ابريل 2022، بمدينة #اسطنبول، عقد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي و علي الحبري نائب المحافظ الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع اعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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