ختاماً لورش العمل التي عُقدت بين الفرق المشتركة من الطرفين خلال الفترة من 21-23 ابريل 2022، بمدينة #اسطنبول، عقد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي و علي الحبري نائب المحافظ الاجتماع الثالث للجنة التسييرية لمشروع اعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي

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