أكد نائب رئيس حكومة الوحدة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح ،خلال لقاء جمعه ،بوز

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح ،خلال لقاء جمعه ،بوزير الاقتصاد محمد الحويج وأعضاء لجنة تصنيف المؤسسات العلاجيةى،دعمه باللجنة ؛ لإتمام مهامها وإلزام الجهات كافة بنتائج أعمالها ،وناقش الاجتماع آلية عمل اللجنة في تنظيم وتصنيف المستشفيات والمصحات والبرامج المقترحة بشأن تعزيز حماية المستهلك وإلزام المؤسسات والقائمين عليها باتباع اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

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