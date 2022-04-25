بحث مسؤولون بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإ

بحث مسؤولون بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين؛ مع القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية لدى ليبيا “جمشيد بولتايف”، والوفد المرافق له؛ الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة طرابلس.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون، تناول مناقشة الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر السفارة الروسية وتوفير الحماية والحراسة من قبل الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى عدة مسائل متعلقة بالتعاون بين الجانبين.

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