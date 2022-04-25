شدد محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خلال لقاء جمعه بعدد من المسؤولين في الوزارة؛ على ضرورة تنفيذ قرار استيراد كمية من دقيق المخابز عبر القطاع الخاص بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص وإيجاد أسواق خارجية بديلة تسهم في استقرار السوق المحلي ودعم خطة الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي طويلة الأمد تقوم على تطوير قطاعات الزراعة والصناعة ودعم المنتج المحلي.

#الحدث_الليبي