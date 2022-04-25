صور | اغلاق الطريق الساحلي قرب جسر 27 من قبل مجموعات مسلحة واخلاء معارض السيارات على خلفية التوتر بين الكتيبة 55 التابعة للدفاع وقوة الاسناد #الزاوية بقيادة ” الفار ” التابع للداخلية بعد خطفه شقيق آمر الكتيبة 55 .#ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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