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صور | اغلاق الطريق الساحلي قرب جسر 27 من قبل مجموعات مسلحة واخلاء معارض السيارات

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | اغلاق الطريق الساحلي قرب جسر 27 من قبل مجموعات مسلحة واخلاء معارض السيارات على خلفية التوتر بين الكتيبة 55 التابعة للدفاع وقوة الاسناد #الزاوية بقيادة ” الفار ” التابع للداخلية بعد خطفه شقيق آمر الكتيبة 55 .#ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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