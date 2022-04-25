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حذرت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان، من تعرض ليبيا لحالة تصحر خلال الفترة المقبلة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حذرت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان، من تعرض ليبيا لحالة تصحر خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع الغطاء النباتي للعديد من المناطق الخضراء، وأضافت اللجنة بأن التحذيرات تعتبر مكررة مع عدم اتخاذ أي إجراءات من السلطات الليبية للحد من هذه الآفة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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