نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء 2022/04/2

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاربعاء 2022/04/26

الصلاحية اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

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التحذير: ريح براني إلى شرقي نشط على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس ويشمل ساحل بنغازي تصل سرعته إلى (25) عقدة.

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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا.

•الريح براني إلى شرقي ســرعته تتراوح مـــا بين (10 – 20) عقدة تصل الى (25) عقدة على الساحل الممتد من زواره إلى طرابلس وتشمل باقي الساحل مساء الغد.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 2.00) متر.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

•درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

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الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا.

•الريح شرش هذا اليوم على بنغازي ويكون متغير الاتجاه على ساحل درنة و طبرق و براني على باقي الساحل ســـرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على بنغازي.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50– 1.50) متر.

•البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل راس الأنوف و بنغازي وهادئ على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

•درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

•الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على ساحل درنة و طبرق لظهور شبورة مائية هذه الليلة وفي الصباح الباكر.

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شرش = شمالية غربية، براني = شمالية شرقية،

باش = جنوبية غربية، شلوق = جنوبية شرقية

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية