من المتوقع ان تتأثر اغلب المناطق بداية من يوم الغد بمنخفض صحراوي يتمركز وسط ليبي

من المتوقع ان تتأثر اغلب المناطق بداية من يوم الغد بمنخفض صحراوي يتمركز وسط ليبيا يساهم برياح نشطة قد تتجاوز سرعتها احيانا (50) كم/ساعة على بعض مناطق الشمال ومناطق الجنوب الشرقي مثيرة للأتربة والغبار، واحتمال هبوط في الرؤية الأفقية خاصة يوم الخميس على المناطق الشرقية. وتشير التوقعات الأولية مبدئياً بانخفاض في درجات الحرارة وتكاثر للسحب يومي الأحد والاثنين (يوم عيد الفطر المبارك).

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