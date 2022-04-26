التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:

ريح براني إلى شرقي نشط على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس ويشمل ساحل بنغازي تصل سرعته إلى (25) عقدة.

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بداية الصلاحية:

يوم الثلاثاء 2022/04/26 الساعة 14:00 محلي

نهاية الصلاحية:

يوم الأربعاء 2022/04/27 الساعة 02:00 محلي

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شرش = شمالية غربية.

براني = شمالية شرقية.

باش = جنوبية غربية.

شلوق = جنوبية شرقية.

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية