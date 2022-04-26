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عاجل > القضاء المصري يجدد إدراج جماعة الإخوان على لائحة التنظيمات الإرهابية ب

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > القضاء المصري يجدد إدراج جماعة الإخوان على لائحة التنظيمات الإرهابية بعد فصله في قضايا أمن دولة تورطت بها الجماعة .

عاجل > الحكم تضمن إدراج 20 شخصية وشركتين على لائحة الإرهاب احداهما عقارية ارتبطت بأنشطة الجماعة. #ليبيا #المرصد ( الأهرام)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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