عاجل > القضاء المصري يجدد إدراج جماعة الإخوان على لائحة التنظيمات الإرهابية ب

عاجل > القضاء المصري يجدد إدراج جماعة الإخوان على لائحة التنظيمات الإرهابية بعد فصله في قضايا أمن دولة تورطت بها الجماعة .

عاجل > الحكم تضمن إدراج 20 شخصية وشركتين على لائحة الإرهاب احداهما عقارية ارتبطت بأنشطة الجماعة. #ليبيا #المرصد ( الأهرام)