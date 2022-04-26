عاجل > بلحاج لوكالة الانباء التركية : عدت لـ #طرابلس تلبية لدعوات متكررة من كافة الأطراف داخل العاصمة ومناطق أخرى.
بلحاج : #تركيا حققت توازنا في #ليبيا وملتزمة باتفاقات أمنية واقتصادية معها.
بلحاج : الانقسام بين المجموعات المسلحة في طرابلس يحتاج لشخصية توافقية قادرة على قيادة حوار بينها .
بلحاج : هناك فوائد اقتصادية تتحصل عليها ليبيا كنتيجة لحالة الانفتاح على تركيا .
بلحاج : العلاقة الليبية مع #مصر تطورت بعد فهم الأطراف لمخاوف المصريين ونقلت مخاوفها من طبيعة الدور المصري في ليبيا . #المرصد
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