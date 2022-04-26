أكد تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن بريطانيا تعتزم نقل المهاجرين واللاجئين عبر ليبيا إلى رواندا، مشيرة إلى أن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أشاد في العام الماضي، بحكومة رواندا، و للطريقة التي وفرت بها ملاذاً آمناً للاجئين من ليبيا، و أضاف التقرير بأن اللاجئين في ليبيا يعانون من انتهاكات مروعة في مراكز الاحتجاز .

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