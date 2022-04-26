اللواء 73 مشاة ينشر صورًا لما تم العثور عليه بداخل آليات تنظيم داعش الأرهابي في محيط منطقة غدوة
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ليبيا مباشر
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