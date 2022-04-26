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اللواء 73 مشاة ينشر صورًا لما تم العثور عليه بداخل آليات تنظيم داعش الأرهابي في

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اللواء 73 مشاة ينشر صورًا لما تم العثور عليه بداخل آليات تنظيم داعش الأرهابي في محيط منطقة غدوة





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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