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يهوى كثيرون تربية الحيوانات بمختلف أنواعها، لكن الغريب هو تربية المفترس منها، فظ

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

يهوى كثيرون تربية الحيوانات بمختلف أنواعها، لكن الغريب هو تربية المفترس منها، فظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة من الظواهر الغريبة التي بدأت تنتشر في ليبيا مؤخرا، من خلال تربيتها في المنازل وبيعها في الأسواق.
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#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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