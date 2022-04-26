يهوى كثيرون تربية الحيوانات بمختلف أنواعها، لكن الغريب هو تربية المفترس منها، فظ

يهوى كثيرون تربية الحيوانات بمختلف أنواعها، لكن الغريب هو تربية المفترس منها، فظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة من الظواهر الغريبة التي بدأت تنتشر في ليبيا مؤخرا، من خلال تربيتها في المنازل وبيعها في الأسواق.

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