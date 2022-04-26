أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، ضبط وكر لتصنيع الخمو

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، ضبط وكر لتصنيع الخمور داخل مزرعة بمنطقة تاجوراء. وأوضحت الوزارة أن عملية المداهمة أسفرت عن ضبط (55000 ألف لتر) خمسة وخمسون ألف لتر من الخمور المحلية الصنع، مشيرة إلى أن هذا المصنع يعد من أكبر المصانع التي تم ضبطها بالمنطقة وبمدينة طرابلس.

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