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وزارة الداخلية : أعضاء مكتب تحريات تاجوراء ومكتب الدوريات التابعون لجهاز مكافحة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزارة الداخلية : أعضاء مكتب تحريات تاجوراء ومكتب الدوريات التابعون لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى يداهمون وكرا لتصنيع الخمور داخل مزرعة بمنطقة “تاجوراء”، ويتمكنون من ضبط 55 ألف لتر من الخمور محلية الصنع، ويعتبر من أكبر المصانع التي تم ضبطها بالمنطقة وبمدينة طرابلس، ويتخذون كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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ليبيا مباشر

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