الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة

بداية من اليوم الأربعاء 27–04–2022.

***********************************************************************

ملخص عام: رياح نشطة السرعة على اغلب مناطق ليبيا مثيرة للأتربة خاصة على مناطق شرق ليبيا.

***********************************************************************

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة تصل أحيانا إلى (55)كم/س تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-27)مْ على اغلب المناطق الساحلية وما بين (29-34)مْ على مناطق الدواخل وتسجل انخفاض يوم الغد.

***********************************************************************

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر علي طبرق.

الرياح: شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تؤدي إلي إثارة الأتربة والغبار، ومن المتوقع ان تكون قوية احيانا يوم الغد حيث تصل إلى (60)كم/س مما تسبب هبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 39)مْ، و لا تتجاوز (30)مْ على مناطق الجبل الأخضر.

***********************************************************************

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-40)مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

***********************************************************************

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.

***********************************************************************

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:45)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:22)

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية