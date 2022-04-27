الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الأربعاء 27–04–2022.
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ملخص عام: رياح نشطة السرعة على اغلب مناطق ليبيا مثيرة للأتربة خاصة على مناطق شرق ليبيا.
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رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة تصل أحيانا إلى (55)كم/س تسبب في إثارة الأتربة على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (23-27)مْ على اغلب المناطق الساحلية وما بين (29-34)مْ على مناطق الدواخل وتسجل انخفاض يوم الغد.
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الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر علي طبرق.
الرياح: شمالية شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تؤدي إلي إثارة الأتربة والغبار، ومن المتوقع ان تكون قوية احيانا يوم الغد حيث تصل إلى (60)كم/س مما تسبب هبوط في الرؤية الأفقية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 39)مْ، و لا تتجاوز (30)مْ على مناطق الجبل الأخضر.
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الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: ظهور بعض السحب العابرة.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-40)مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.
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الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: السماء صافية.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة يوم الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد.
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مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:45)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:22)
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأ
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
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