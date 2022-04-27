قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، جيسكو هينتشل، إن “ليبيا تحتاج إلى مؤسسات موحدة، وإدارة جيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصلاحات طال انتظارها”. وكشف تقرير صادر مؤخرا عن المرصد الاقتصادي الليبي التابع للبنك الدولي، أن أداء اقتصاد البلاد في معظم العام 2020 هو الأسوأ في آخر السنوات، في ظل مشكلات في قطاع النفط، وأيضا تأثر البلاد بجائحة فيروس كورونا المستجد، ما تسبب في مزيد من الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام نفسه.

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