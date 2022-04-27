التحذير البحري للصيادين: ريح شرقي إلى براني نشط الي قوي على الساحل الممتد من زوا

التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:

ريح شرقي إلى براني نشط الي قوي على الساحل الممتد من زوارة إلى بنغازي تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل الى (3.25) متر.

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بداية الصلاحية:

يوم الأربعاء 2022/04/27 الساعة 11:00 محلي

نهاية الصلاحية:

يوم الجمعة 2022/04/29 الساعة 02:00 محلي

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شرش = شمالية غربية.

براني = شمالية شرقية.

باش = جنوبية غربية.

شلوق = جنوبية شرقية.

#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية