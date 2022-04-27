قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة محمد عون، الأربعاء، إنه لا يوجد موعد لإعاد

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة محمد عون، الأربعاء، إنه لا يوجد موعد لإعادة تصدير النفط من منطقة الهلال النفطي، وإن فتح الموانئ المغلقة مرهونٌ بنتائج الحوار مع المحتجين ومُغلقي الموانئ ،مشيرا إلى أن مستويات الإنتاج الحالية التي قدرها بنحو 600 ألف برميل يوميًا مقابل 1.2 مليون برميل يوميًا قبل إغلاق بعض الموانئ.

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