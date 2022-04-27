عاجل > الولايات المتحدة: قلقون من استمرار اغلاق النفط وعلى القادة الليبيين إنهائ

عاجل > الولايات المتحدة: قلقون من استمرار اغلاق النفط وعلى القادة الليبيين إنهائه على الفور.

الولايات المتحدة: نذكّر القادة الليبيين بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط.

الولايات المتحدة: اوصينا باخضاع الايرادات النفطية للمراقبة والاشراف إلا أنّ المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة.

الولايات المتحدة: قدمنا المشورة بشأن آلية ليبية لمعالجة كيفية إنفاق عائدات #ليبيا ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن.

الولايات المتحدة: لا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرّر مصير الموارد الليبية.

الولايات المتحدة: من أجل بناء الثقة، يجب على جميع الأطراف معرفة متى وإلى من يتم تحويل الأموال. #المرصد