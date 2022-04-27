حذر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ،من انفل

حذر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ،من انفلات الوضع في ليبيا جراء محاولة بعض الجهات، التي لم يسمها، نقل الصراعات الإقليمية للبلاد، معتبرًا أن تمسك رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بالسلطة يهدد بعودة لغة السلاح ،كما أشار إلى أن الوضع في غرب ليبيا مرشح للانفجار في أي لحظة في ظل سيطرة السلاح غير الشرعي على العاصمة.

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