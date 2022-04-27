عاجل

حذر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ،من انفل

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حذر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ،من انفلات الوضع في ليبيا جراء محاولة بعض الجهات، التي لم يسمها، نقل الصراعات الإقليمية للبلاد، معتبرًا أن تمسك رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بالسلطة يهدد بعودة لغة السلاح ،كما أشار إلى أن الوضع في غرب ليبيا مرشح للانفجار في أي لحظة في ظل سيطرة السلاح غير الشرعي على العاصمة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك