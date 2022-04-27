وصلت إلى ميناء طرابلس البحري الناقلة برينسيس آمنة وعلى متنها 4 آلاف و580 طنًا من دقيق القمح ،كما استقبل الميناء الباخرة “أتلانتيك موناكو”، وعلى متنها 399 حاوية من السلع المتنوعة، كما يتوقع أن تستقبل أرصفة الميناء السفينة “أولغا” محملة بـ 234 حاوية من البضائع المتنوعة ،كذلك ينتظر دخول الناقلة “بريد ستار” لتفريغ حمولتها المقدرة بـ 32 حاوية من السلع.

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