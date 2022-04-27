تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقية تهنئة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ،وعبّر البرهان للمنفي عن أطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية، سائلاً الله العلي القدير، أن يعيد هذا العيد المبارك على ليبيا وشعبها بالأمن والرخاء، وعلى شعوب الأمة الإسلامية قاطبة، بالخير واليمن والبركات.

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