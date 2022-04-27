استنكرت حكومة الاستقرار الليبية برئاسة فتحي باشاغا الهجمات الإرهابية التي استهدف

استنكرت حكومة الاستقرار الليبية برئاسة فتحي باشاغا الهجمات الإرهابية التي استهدفت منطقة غدوة جنوب مدينة سبها من قبل تنظيم داعش، ودعت الحكومة دول الجوار كافة إلى ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للقضاء على تحركات المجموعات الإرهابية، مشددة على ضرورة تدخل البعثة الأممية للضغط على حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية بإيقاف التلاعب بموارد الشعب الليبي.

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