حقق صالح اصميده لاعب المنتخب الوطني الليبي السابق الرقم القياسي لأكبر اللاعبين س

حقق صالح اصميده لاعب المنتخب الوطني الليبي السابق الرقم القياسي لأكبر اللاعبين سنًا في تاريخ الكرة الليبية، بمسيرة رياضية طويلة مع العديد من الأندية الليبية.

تعرف معنا على هذه المسيرة، ووجه رسالة لعميد لاعبي الدوري الليبي لكرة القدم.

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