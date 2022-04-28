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باشرت الشركة العامة للكهرباء، أعمال ربط دخول الوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الغا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

باشرت الشركة العامة للكهرباء، أعمال ربط دخول الوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الغازية على دائرة التميمي رقم 2. وتضم محطة طبرق أربع وحدات بقدرة إنتاج إجمالية تبلغ قرابة 740 ميغاوات، بواقع 185 ميغاوات لكل وحدة.
#الحدث_الليبي



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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