التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
ريح براني نشط الي قوي على الساحل الممتد من زوارة إلى شحات تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة.
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بداية الصلاحية:
يوم الخميس 2022/04/28 الساعة 11:00 محلي
نهاية الصلاحية:
يوم الجمعة 2022/04/29 الساعة 11:00 محلي
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شرش = شمالية غربية.
براني = شمالية شرقية.
باش = جنوبية غربية.
شلوق = جنوبية شرقية.
#المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية
التحذير البحري للصيادين: ريح براني نشط الي قوي على الساحل الممتد من زوارة إلى شح
التحذير البحري للصيادين🌊🌊🌊💨:
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