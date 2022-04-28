نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الحميس (28/04/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح براني نشط الي قوي على الساحل الممتد من زوارة إلى شحات تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة بالسحب.

• الريح براني يتحول تدريجيا إلى شرش على ساحل الممتد من الخمس إلى سرت ســرعته تتراوح مـــا بين (10 – 25) عقدة وتصل إلى (30) عقدة على ساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25– 2.50) متر.

• البحر قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة .

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب.

• الريح براني على طول الساحل يتحول تدريجيا إلى شرش على ساحل الخليج ســـرعته تتراوح ما بين (10-25) عقدة تصل إلى (30) عقدة على ساحل شحات

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.75) متر.

• البحر هادئ الى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة.