على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدول

على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التقى وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك، مع نائب وزير الخزانة الامريكية أريك ماير، لبحث سبل تطوير التعاون بين وزارتي المالية الليبية والخزانة الامريكية. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة سبل تقديم الدعم الفني لوزارة المالية الليبية في برنامج إصلاح نظام المالية العامة والمساعدة في تطوير المنظومة المالية.

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