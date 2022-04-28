الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال عيد الفطر المبارك بداية من يوم الأحد 01–0

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال عيد الفطر المبارك

بداية من يوم الأحد 01–05–2022

ملخص عام: طقس يميل للاعتدال خاصة يومي الاثنين والثلاثاء على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة– جبل نفوسة :-

حالة السماء: غائمة جزئياً إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(20-25)مْ، وتسجل إرتفاع تدريجي من يوم الثلاثاء.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلي جنوبية غربية نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار وتتحول تدريجيا من يوم الاثنين إلى شمالية غربية وتقل سرعتها يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30- 36)مْ، ومابين(36-40)مْ على الخليج والدواخل وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الاثنين.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31-38)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية بوجه عام.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول من مساء الاثنين إلى شمالية معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(42- 44)مْ، وتسجل إنخفاض من مساء يوم الاثنين.

والله أعلم.

ملاحظة : هذه التوقعات مبدئية وسيتم تحديثها خلال الأيام القادمة.

كل عام وأنتم بخير المركز الوطني للأرصاد الجوية

صدرت يوم الخميس بتاريخ 28/04/2022