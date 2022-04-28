الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال عيد الفطر المبارك بداية من يوم الأحد 01–0

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال عيد الفطر المبارك
بداية من يوم الأحد 01–05–2022
ملخص عام: طقس يميل للاعتدال خاصة يومي الاثنين والثلاثاء على أغلب مناطق ليبيا.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة– جبل نفوسة :-
حالة السماء: غائمة جزئياً إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(20-25)مْ، وتسجل إرتفاع تدريجي من يوم الثلاثاء.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية إلي جنوبية غربية نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار وتتحول تدريجيا من يوم الاثنين إلى شمالية غربية وتقل سرعتها يوم الثلاثاء.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30- 36)مْ، ومابين(36-40)مْ على الخليج والدواخل وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الاثنين.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: ظهور بعض السحب العابرة.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(31-38)مْ.
الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: السماء صافية بوجه عام.
الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول من مساء الاثنين إلى شمالية معتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(42- 44)مْ، وتسجل إنخفاض من مساء يوم الاثنين.
والله أعلم.
ملاحظة : هذه التوقعات مبدئية وسيتم تحديثها خلال الأيام القادمة.
كل عام وأنتم بخير المركز الوطني للأرصاد الجوية
صدرت يوم الخميس بتاريخ 28/04/2022
أضف تعليقـك