قالت وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ،إن قيمة منحة ا

قالت وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ،إن قيمة منحة الزوجة والأبناء من وجهة نظرها ضعيفة وتحتاج إلى تعديل القانون الخاص بها ،و أضافت : “نحمد الله أننا نجحنا في صرف المُنحة لمستحقيها رغم كل العوائق وعدم اعتماد الميزانية، وخلال المرحلة القادمة سنعمل على تطوير قانون المُنحة وإعطاء مقترح بتعديل القيمة بناء على تعديل سعر الصرف الجديد”.

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