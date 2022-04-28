ناقش وزير المالية بحكومة الوحدة ،خالد المبروك مع نائب وزير الخزانة الأميركية أري

ناقش وزير المالية بحكومة الوحدة ،خالد المبروك مع نائب وزير الخزانة الأميركية أريك ماير، تطوير التعاون والدعم الفني بين وزارتي المالية والخزانة الأميركية ،كما تباحث الطرفان حول خطوات تنفيذ برنامج إصلاح نظام المالية العامة والمساعدة في تطوير منظومة مالية متقدمة لمعالجة المشكلات والصعوبات التي تواجه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي في إنجاز المهام الموكلة إليها بموجب التشريعات النافذة .

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