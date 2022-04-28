استعرض وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة ، أبوبكر الغاوي، اليوم الخميس، خلال ا

استعرض وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة ، أبوبكر الغاوي، اليوم الخميس، خلال اجتماع رفيع المستوى في نيويورك، للجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة؛ الخطوات والقرارات التي قامت بها الحكومة والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها تفعيل الإدارة المحلية من خلال تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها، وإنشاء صناديق الإعمار ودعم الشباب وإطلاق مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

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