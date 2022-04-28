رحب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني بالاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنه

رحب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني بالاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها المدعي العام للمحكمة الجنائية والتي تركز على إعطاء أولية للوضع في ليبيا.

وقال السني “إن التعاون مع المحكمة يأتي في إطار مذكرة التفاهم بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي بالمحكمة الجنائية الدولية” مطالباً باحترام القيادة الليبية للحل الشامل واحترام ما توصل إليه الليبيون من توافق وخارطة الطريق ومخرجاتها ، لإنهاء كافة المراحل الانتقالية.

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