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خبر | ديوان المحاسبة #طرابلس ينتهي من مراجعة مصروفات باب الطوارئ مابين يناير و أ

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | ديوان المحاسبة #طرابلس ينتهي من مراجعة مصروفات باب الطوارئ مابين يناير و أغسطس 2021 والتي بلغت 7 مليارات و 456 مليون دينار توزعت مابين 83 جهة وقعها رئيس الحكومة بموجب تفويض ممنوح له بالخصوص من مجلس الوزراء. #المرصد #ليبيا




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ليبيا مباشر

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