خبر | ديوان المحاسبة #طرابلس ينتهي من مراجعة مصروفات باب الطوارئ مابين يناير و أ

خبر | ديوان المحاسبة #طرابلس ينتهي من مراجعة مصروفات باب الطوارئ مابين يناير و أغسطس 2021 والتي بلغت 7 مليارات و 456 مليون دينار توزعت مابين 83 جهة وقعها رئيس الحكومة بموجب تفويض ممنوح له بالخصوص من مجلس الوزراء. #المرصد #ليبيا