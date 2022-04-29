أعلن الصندوق العالمي للآثار والتراث، إدراج مركز مدينة بنغازي التاريخي أو ما يعرف باسم “قصر بنغازي”، ضمن قائمة المعالم المهددة بالانقراض. وأكد الصندوق في تقريره لهذا الأسبوع، على ضرورة الاهتمام بالتخطيط وتمويل وتنفيذ برنامج إعادة الإعمار، وإعادة التأهيل على مستوى المدينة لإحياء بنغازي التاريخية، وتأمين استعادة المباني القابلة للإصلاح.

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