أكد قائد عملية (إيريني) الأدميرال ستيفانو توركيتو، أن أنشطة إيريني تعد جزءًا من النهج الأوروبي المتكامل الذي يتضمن جهودًا سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية لتحقيق الاستقرار في ليبيا. واستذكر الأدميرال، خلال ندوة الخميس عن (مكافحة الاتجار غير المشروع في وسط البحر الأبيض المتوسط والساحل وخليج غينيا) قول الممثل الأعلى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل بأن: “إيريني ليست حلا للأزمة الليبية، ولكنها أداة مهمة من أجل تهيئة الظروف للدبلوماسية لبلوغ حل دائم للاستقرار في ليبيا”.

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