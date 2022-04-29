نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة(29/04/2022)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة على الساحل الممتد من زواره الى طرابلس.

• الريح براني بشكل عام ويكون شرش الى بحري هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت ســرعته تتراوح مـــا بين (05 – 15) عقدة تصل ظهر الغد إلى (20) عقدة على ساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25– 2.00) متر.

• البحر قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة اثناء سقوط المطر.

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• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين لأخر.

• الريح شرش الى بحري بشكل عام ويكون براني هذا اليوم على الساحل الممتد من شحات الى طبرق ومتغير الاتجاه صباح الغد على ساحل شحات ســـرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 2.00) متر.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (16 – 18) مْ.

• الرؤيـة جيدة.