رحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،بالاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الم

رحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،بالاستراتيجية الجديدة التي أعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا، والتي ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات الليبية لتعزيز جهود المساءلة ودعمها ،مؤكدة أنه من الضروري وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب من خلال ضمان المساءلة الكاملة.

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