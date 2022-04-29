عاجل

رحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،بالاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الم

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،بالاستراتيجية الجديدة التي أعلنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا، والتي ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات الليبية لتعزيز جهود المساءلة ودعمها ،مؤكدة أنه من الضروري وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب من خلال ضمان المساءلة الكاملة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك