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واحدة من أهم الممثلات الليبيات ،برصيد أعمال ضخم و متنوّع ،كتبت اسمها بحروف من ذه

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

واحدة من أهم الممثلات الليبيات ،برصيد أعمال ضخم و متنوّع ،كتبت اسمها بحروف من ذهب على امتداد أربعة عقود و مازالت تقدّم الإضافة و الإبداع للشاشة الليبية و العربية إلى يومنا هذا ،تعرّف على مسيرة النجمة كريمان جبر من خلال هذا الفيديو..
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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