واحدة من أهم الممثلات الليبيات ،برصيد أعمال ضخم و متنوّع ،كتبت اسمها بحروف من ذه

واحدة من أهم الممثلات الليبيات ،برصيد أعمال ضخم و متنوّع ،كتبت اسمها بحروف من ذهب على امتداد أربعة عقود و مازالت تقدّم الإضافة و الإبداع للشاشة الليبية و العربية إلى يومنا هذا ،تعرّف على مسيرة النجمة كريمان جبر من خلال هذا الفيديو..

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