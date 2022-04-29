قال محمد العباني، عضو مجلس النواب، إن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أغتنم

قال محمد العباني، عضو مجلس النواب، إن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أغتنمها وأوجه من خلالها رسالة إلى عشاق الحرية، ومحبي السلام، إلى من أخمدوا قوقعة وزمجرة السلاح، إلى كل من يعمل على إعادة السلاح إلى مخازنه ولجم صوته، إلى كل من يحب وطنه آمنا مطمئنا في رغد وعزة ، أقول: اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وسائر أعمالنا الصالحة، وأهدنا في من هديت.

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