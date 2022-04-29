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خبر | مصادر من نادي الأهلي #طرابلس تكشف عن مستندات وشهادة عقارية تثبت ملكية قطعة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | مصادر من نادي الأهلي #طرابلس تكشف عن مستندات وشهادة عقارية تثبت ملكية قطعة ” أرض مصنع الصابون ” بجنزور للنادي مشيرة لعدم قانونية قرار نقل ملكية الأرض لـ ” المنطقة العسكرية الساحل الغربي ” بقيادة صلاح النمروش لتكون مقرًا له بدل مقره الحالي الذي يشغله مع العسكريين الأتراك . #المرصد #ليبيا




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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