خبر | مصادر من نادي الأهلي #طرابلس تكشف عن مستندات وشهادة عقارية تثبت ملكية قطعة ” أرض مصنع الصابون ” بجنزور للنادي مشيرة لعدم قانونية قرار نقل ملكية الأرض لـ ” المنطقة العسكرية الساحل الغربي ” بقيادة صلاح النمروش لتكون مقرًا له بدل مقره الحالي الذي يشغله مع العسكريين الأتراك . #المرصد #ليبيا