هبوط اضطراري للطائرة عمودية في مدينة جادو أثناء نقل السيولة المالية لمصارف البلد

هبوط اضطراري للطائرة عمودية في مدينة جادو أثناء نقل السيولة المالية لمصارف البلدية والمناطق المجاورة
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ليبيا مباشر
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