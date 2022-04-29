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هبوط اضطراري للطائرة عمودية في مدينة جادو أثناء نقل السيولة المالية لمصارف البلد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

هبوط اضطراري للطائرة عمودية في مدينة جادو أثناء نقل السيولة المالية لمصارف البلدية والمناطق المجاورة




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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