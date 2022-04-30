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مصدر من بلدية وادي البوانيس يؤكد لـ #المرصد بأن الصفحات التي تنتحل اسم و صفة “

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

🛑 مصدر من بلدية وادي البوانيس يؤكد لـ #المرصد بأن الصفحات التي تنتحل اسم و صفة ” محكمة سمنو الابتدائية ” مزورة وهدفها التلاعب بالمواطنين في مسألة تحري الهلال محذرًا من الإنجرار ورائها واستقاء الاخبار من مصادر رسمية . #ليبيا

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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