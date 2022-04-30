🛑 مصدر من بلدية وادي البوانيس يؤكد لـ #المرصد بأن الصفحات التي تنتحل اسم و صفة ” محكمة سمنو الابتدائية ” مزورة وهدفها التلاعب بالمواطنين في مسألة تحري الهلال محذرًا من الإنجرار ورائها واستقاء الاخبار من مصادر رسمية . #ليبيا
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ليبيا مباشر
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