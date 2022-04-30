أكد مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني، في لقاء جمعه بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان؛ أن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها، وأن التعاون مع المحكمة يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام، كدورٍ مساعد للقضاء الليبي وليس بديلاً عنه.

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