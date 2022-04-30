حظر قرار صادر عن المجلس الرئاسي على جميع الوحدات العسكرية، مهما كانت تبعيتها وطب

حظر قرار صادر عن المجلس الرئاسي على جميع الوحدات العسكرية، مهما كانت تبعيتها وطبيعة المهام المكلفة بها؛ التحرك بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها العسكرية وأماكن تمركزها.

وشدد البلاغ، على آمري الوحدات العسكرية كافة بضرورة التقيد بما ورد في أحكامه، وعدم السماح بالتحرك إلا بإذن مسبق من القائد الأعلى، مع توجيه إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية بمتابعة تنفيذه والإبلاغ عن أي مخالفة لما ورد بأحكامه.

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