المركز الوطني للأرصاد الجوية: طقس معتدل هذا اليوم علي مناطق الشمال الشرقي لليبيا ، بينما تتأثر مناطق غرب البلاد بمنخفض جوي صحراوي يتحرك ناحية الشرق مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط في الرؤية الأفقية أحيانا على بعض المناطق وارتفاع في درجة الحرارة خاصة على مناطق الجنوب ويوم الغد يوثر المنخفض على مناطق شرق ليبيا.

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